Cagliari Lazio, all’Unipol Domus sarà out Gila! Le ultime sul difensore

Cagliari Lazio, nel presente weekend andrà in scena il match in Sardegna! Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Mario Gila: le novità

La sfida tra Cagliari e Lazio, in programma sabato 21 febbraio alle ore 20:45 per il 26° turno di Serie A, si avvicina con un’assenza pesante per i biancocelesti. A Formello, infatti, si è fermato anche Mario Gila, difensore centrale spagnolo, che non sarà a disposizione di Maurizio Sarri per la gara in Sardegna.

Cagliari Lazio, Gila ai box: confermata l’infiammazione

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per Gila è stata confermata la prima diagnosi dopo il problema accusato contro l’Atalanta: si tratta di un’infiammazione al ginocchio. Il centrale dovrà osservare alcuni giorni di riposo per smaltire il fastidio e non prenderà parte alla trasferta contro il Cagliari.

Lo stop rappresenta un contrattempo per la retroguardia biancoceleste, già alle prese con rotazioni obbligate nelle ultime settimane. Sarri dovrà dunque rivedere le proprie scelte difensive in vista di una gara delicata per la classifica.

Cagliari Lazio, difesa da ridisegnare

L’assenza di Gila apre a nuove soluzioni al centro della difesa. Lo stop del centrale spagnolo non dovrebbe però essere lungo: l’obiettivo è rientrare già nel match successivo contro il Torino. In attesa di aggiornamenti ufficiali, la priorità resta recuperare solidità difensiva in vista di Cagliari Lazio, una sfida che potrebbe incidere in modo significativo sul cammino stagionale dei capitolini.