Cagliari Lazio, i precedenti con l’arbitro Maresca: score positivo per i biancocelesti

Cagliari Lazio, i precedenti con il fischietto partenopeo in dieci gare. L’ultimo match è quello di San Siro contro l’Inter

L’arbitro partenopeo ha già diretto la Prima Squadra della Capitale in dieci precedenti: lo score di quest’ultimi è di sei vittorie biancocelesti, di due pareggi e di due sconfitte. La prima occasione risale alla stagione 2013/14, in particolare al 18 maggio del 2014, data nella quale i biancocelesti sconfissero il Bologna allo Stadio Olimpico per 1-0.

Nel corso della scorsa stagione, il fischietto partenopeo ha diretto i biancocelesti in occasione dei match disputati nel girone d’andata contro Udinese e Chievo Verona: contro i bianconeri la Lazio è riuscita a vincere per 2-1, mentre con i clivensi i biancocelesti hanno ottenuto un pareggio per 1-1. Nel girone di ritorno, invece, l’arbitro partenopeo diresse l’incontro vinto per 2-1 dalla Lazio contro la Sampdoria. L’ultimo precedente con Maresca risale al quinto turno del campionato in corso, nel quale i biancocelesti affrontarono l’Inter allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.