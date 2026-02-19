Cagliari Lazio, Maldini centravanti! Le news sul reparto offensivo

Cagliari Lazio, è necessario un attacco ben strutturato per fronteggiare il Cagliari di Fabio Pisacane. Le ultime novità a riguardo

Sabato 21 febbraio alle 20:45, la Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo contro il Cagliari per il 26° turno di Serie A. Come riportato da Il Corriere dello Sport, ci sono ancora diversi nodi da sciogliere riguardo alla formazione da schierare, soprattutto in attacco.

Il tecnico biancoceleste ha deciso di schierare Maldini come centravanti, confermando la sua posizione dopo alcuni esperimenti nelle ultime partite. Tuttavia, dietro di lui il quadro resta ancora incerto. Ratkov e Dia continuano a cercare di guadagnare un posto, ma sembra che la competizione sia limitata al duello tra i due, senza possibilità di estendersi a un altro giocatore.

Un’altra incertezza riguarda il ruolo di esterno sinistro. Se Zaccagni non dovesse partire titolare, sarà necessario scegliere il suo vice. Noslin ha avuto una chance contro l’Atalanta, ma ha fallito l’opportunità e ora la palla passa a Cancellieri, che potrebbe essere la scelta giusta in caso di conferma di Maldini come punta centrale.

Cagliari Lazio, ultimi dubbi per Sarri

Il tecnico della Lazio, infatti, dovrà aspettare gli ultimi due allenamenti per definire la formazione definitiva. Come sempre, Sarri preferisce avere tutti i dettagli prima di prendere decisioni importanti e solo nelle prossime 48 ore il tecnico farà chiarezza sul piano tattico da adottare contro il Cagliari.

Con Pedro ancora fuori, Sarri ha bisogno di ottimizzare le risorse a sua disposizione. Il recupero e le scelte finali in attacco sono cruciali per una Lazio che vuole tornare a vincere e continuare la sua corsa in campionato.