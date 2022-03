Cagliari Lazio, le ultime da Assemini: tre si allenano a parte

La squadra isolana del massimo campionato italiano continua la sua preparazione in vista del prossimo match

Il Cagliari di Walter Mazzarri si prepara alla prossima partita. L’avversario è la Lazio di Maurizio Sarri. L’incontro fra le due compagini avrà luogo all’Unipol Domus, nel posticipo del sabato. Ecco il report dell’allenamento odierno.

“Verso Cagliari-Lazio: la squadra si è allenata questo pomeriggio ad Asseminello. Per i ragazzi di mister Mazzarri prosegue così tra palestra e campo l’avvicinamento alla gara di sabato all’Unipol Domus. Dopo gli esercizi di attivazione, il gruppo ha svolto un circuito di forza e tecnica. Esercitazioni sull’uno contro uno, due contro due e tre contro tre; giochi di posizione, partite a tema e, per chiudere, una partita giocata su spazi ridotti. Ancora lavori personalizzati per tre giocatori: i due centrocampisti Daniele Baselli e Nahitan Nandez e il centravanti Damir Ceter».