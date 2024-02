Cagliari-Lazio, le probabili formazioni

Cagliari-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta in Sardegna queste dovrebbero essere le possibili scelte di Ranieri e Sarri

Vincere a Cagliari per arrivare con il morale alto contro il Bayern in Champions, questo è l’obiettivo della Lazio che non vuole e non può più permettersi passi falsi. Di fronte però sabato avrà un Cagliari desideroso di riscatto a caccia di punti salvezza, e a pochi giorni dalla gara queste sono le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Viola; Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. Allenatore: Maurizio Sarri.