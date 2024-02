Immobile a Sky: «Un gol pesante per me, l’importante era restare uniti» Le parole del capitano biancoceleste

intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ciro Immobile, ha parlato cosi nel post Cagliari Lazio:

GOL- «E’ un gol pesante. In tutti i modi in cui vogliamo vederlo, per la squadra, per l’ambiente, per il mister che ha vissuto qualche difficoltà extra campo in settimana e per questo traguardo per me bello ed emozionante che mi rende orgoglioso del lavoro che ho fatto in questi anni»

QUOTA 200- «Sono uno che vede poco le classifiche. Lo farò quando smetterò, non so se è superstizione. Avere un po’ di ansia è normale quando sei a 199, ti innervosisci un po’. E’ stata una settimana già nervosa di suo, meglio non appesantirla di più. E’ un gol importante per me e per vincere la partita»

PERIODO NEGATIVO- «Avevamo fatto 5 vittorie consecutive ma le ultime ci avevano fatto riflettere su ciò che siamo e quello che vogliamo diventare. Era importante restare uniti soprattutto a campionato in corso. Mercoledì affrontiamo una delle squadre più forti al mondo. Dal punto di vista fisico abbiamo messo sempre tutto, ma non ci riusciva quello che provavamo in settimana»

CONDIZIONE- «Sto bene fisicamente. Non potrò giocare tutte le partite, questo è scontato. Il fisico non e più quello di prima, ma non è giusto parlare di ultimi 20 minuti. Quando sto bene mi sento come gli altri. È solo una scelta dettata dalle tante partite. Gestire un po’ le forze ci sta visto anche gli infortuni che ho avuto. Noi attaccanti abbiamo bisogno di una squadra che giochi un calcio diverso da quello che abbiamo mostrato nelle ultime settimane. Oggi ho avuto tre palle gol importanti e una è andata bene. Ho sempre detto che ho bisogno di una squadracce mi supporti. Tutti gli attaccanti sono cosi, devono finalizzare ma se non arrivano palloni giocabili.»