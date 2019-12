Cagliari Lazio, dove vedere la partita in TV e in streaming

Ecco dove poter vedere la sfida di domani sera tra Cagliari e Lazio

La sfida tra il Cagliari e la Lazio è davvero un monday night molto particolare. I sardi sono molto agguerriti e i capitolini vogliono redimersi dalla sconfitta di giovedì sera contro il Rennes. Ecco dove verrà trasmessa la partita di domani sera della Sardegna Arena.

CAGLIARI-LAZIO – La sfida andrà in onda solamente sui canali 202 (Sky Sport Serie A), e 252 (Sky Sport 252). C’è anche la possibilità per chi vorrà seguirla in streaming tramite l’app di Sky Go.