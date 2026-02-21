Cagliari Lazio, Dele-Bashiru titolare? Lo si scoprirà a breve: il punto

Cagliari Lazio, oggi l’Unipol Domus ospiterà l’attesissima gara! Dele-Bashiru figurerà nell’undici iniziale? Il punto

Dele-Bashiru sta vivendo una stagione altalenante con la Lazio, come evidenziato da Il Corriere dello Sport. Il centrocampista ha mostrato lampi di talento, energia e improvvisi strappi, ma ha anche attraversato periodi in cui la sua influenza sulla partita è stata quasi impercettibile. Con una carriera finora segnata da pause e errori, oggi, contro il Cagliari, avrà la sua terza partita consecutiva da titolare, una ghiotta occasione per cercare quella continuità che finora gli è mancata. Sarà interessante vedere se riuscirà a rompere questo ciclo di alti e bassi.

L’altalena di prestazioni: un talento da sfruttare

L’ultimo periodo di Dele-Bashiru racconta la sua instabilità. A Torino, contro la Juventus, il suo impatto è stato quasi nullo, subentrando a partita in corso senza lasciare il segno. Tuttavia, è stato decisivo nella qualificazione alla Coppa Italia, quando è stato coinvolto sin dal primo minuto, dimostrando il suo potenziale.

Purtroppo, nella partita successiva, contro l’Atalanta, la sua prestazione è tornata al di sotto della sufficienza. Non brillante nelle scelte né incisivo negli ultimi metri, Dele-Bashiru ha comunque percorso 11,472 chilometri, risultando il secondo più “di corsa” tra i laziali, dopo Nuno Tavares.

Il ruolo di Dele-Bashiru dopo l’infortunio di Basic

Con l’infortunio di Basic, si spalanca per Dele-Bashiru un’altra porta verso un posto da titolare e un’opportunità per dimostrare finalmente la sua reale capacità di incidere. La speranza è che, con maggiore continuità, possa sviluppare il suo potenziale e diventare un punto fermo per la squadra. La sfida contro il Cagliari rappresenta quindi una tappa fondamentale nella sua stagione, una possibilità da non sprecare per dare una svolta alla sua carriera alla Lazio.