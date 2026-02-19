Cagliari Lazio, un dato sorride a Cataldi in vista del match della Domus. Ecco di che si tratta

Cagliari Lazio, vi è una statistica alquanto positiva che riguarda in prima persona Danilo Cataldi. L’analisi scaturita

La Lazio si prepara ad affrontare il Cagliari sabato 21 febbraio alle 20:45 per il 26° turno di Serie A, e c’è un dato che sorride a Danilo Cataldi in vista di questa sfida. Il centrocampista biancoceleste ha un bilancio particolarmente positivo contro i rossoblù, con il quale ha partecipato a più gol che contro qualsiasi altra squadra in Serie A.

Ultimissime Lazio LIVE: si rivede capitan Zaccagni! Disponibile per la sfida con il Cagliari

Cagliari Lazio, Cataldi e il suo record contro i rossoblù

In sei sfide contro il Cagliari, Cataldi ha preso parte a ben tre gol, segnando due reti e fornendo un assist. Questo lo rende uno dei giocatori più determinanti della Lazio in questa stagione quando si tratta di affrontare i sardi. Questo dato lo pone al pari con il Verona, un altro avversario contro cui il centrocampista biancoceleste ha avuto un impatto simile.

Cagliari Lazio, numeri in crescita per Cataldi

Nel complesso della stagione in corso, Cataldi ha partecipato a sei marcature (tre gol e tre assist), ovvero una in più rispetto al totale delle sue prime tre stagioni (cinque gol in 82 partite) con Lazio e Fiorentina. Questo dato evidenzia una crescita importante nella sua capacità di incidere direttamente sul gioco offensivo, rendendolo uno degli uomini chiave della squadra di Maurizio Sarri.

Con i numeri in crescita e la voglia di confermarsi anche contro il Cagliari, Cataldi si prepara a essere protagonista ancora una volta per la Lazio, cercando di migliorare ulteriormente il suo rendimento e dare il massimo per i biancocelesti. In vista della partita, il centrocampista rappresenta una risorsa fondamentale sia in fase difensiva che offensiva.