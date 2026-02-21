Cagliari Lazio, tutti i dubbi di Sarri: da Tavares a Rovella e Cataldi

Cagliari Lazio, il tecnico Maurizio Sarri deve sciogliere dei ballottaggi per la sfida di questa sera alla Domus contro la squadra di Fabio Pisacane

Partita decisiva per la Lazio, con Maurizio Sarri che sta preparando una formazione ben bilanciata per la sfida contro il Cagliari. In vista dell’incontro, ci sono diversi ballottaggi in tutti i reparti della squadra biancoceleste, e ogni decisione potrebbe risultare cruciale per il successo finale – segnala oggi Il Messaggero.

Dietro, il confronto tra Nuno Tavares e Pellegrini

Nel reparto difensivo, uno dei principali ballottaggi è tra Nuno Tavares e Luca Pellegrini. Sebbene il giovane portoghese sembri avere un piccolo vantaggio, Pellegrini non è da meno e potrebbe comunque essere preferito per la sua esperienza.

Il Cagliari ha Marco Palestra, uno dei migliori esterni destro del campionato, e Tavares potrebbe essere chiamato a fermarlo, giocando in modo più difensivo per contenere le incursioni avversarie. La sfida tra i due è aperta, ma il tecnico Sarri sembra avere in mente di sfruttare la spinta offensiva del portoghese per mettere sotto pressione il Cagliari.

Il ballottaggio a centrocampo tra Rovella e Cataldi

Un altro punto cruciale riguarda il centrocampo, dove Niccolò Rovella e Danilo Cataldi si giocano una maglia da titolare. Rovella, nonostante sia reduce da un lungo stop dopo l’operazione, sembra partire leggermente avvantaggiato rispetto al compagno. Il centrocampista, infatti, ha caratteristiche diverse rispetto a Cataldi, risultando più pulito e preciso nelle sue giocate, qualità di cui Maurizio Sarri necessita.

La formazione della Lazio per la sfida contro il Cagliari

La partita contro il Cagliari è cruciale, e le scelte di Sarri saranno determinanti per il risultato. Le due sfide tra Tavares e Pellegrini e Rovella e Cataldi potrebbero infatti decidere l’equilibrio della squadra.