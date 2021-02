Cagliari, in dubbio Duncan verso la Lazio. L’esito degli esami

Il report medico della società sarda in vista della Lazio. Duncan e Deiola vanno verso il forfait all’Olimpico.

In vista del match contro la Lazio, Eusebio Di Francesco dovrà molto probabilmente fare a meno di due pedine a centrocampo. Si tratta di Alfred Duncan e Alessandro Deiola, come annunciato dal sito ufficiale del club di Giulini: «Dall’infermeria: sono rimasti a riposo Alfred Duncan e Alessandro Deiola. Il calciatore ghanese, bloccato alla vigilia di Cagliari-Sassuolo da un problema muscolare, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una distrazione di basso grado ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate dallo staff medico del Club. Deiola ha riportato in gara un forte trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra che necessiterà di ulteriori accertamenti».