Cagliari, Cacciatore: «Lazio in forma, sarà una gara complicata»

Cagliari, manca pochissimo al fischio d’inizio del match tra i sardi e la Lazio. Le parole di Cacciatore prima del match

Cagliari e Lazio sono pronte a sfidarsi nel match che inizierà alle 20:45. Il terzino del Cagliari Cacciatore ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Noi la percepiamo come una gara difficilissima. La Lazio è la squadra più in forma del momento. Sarà una partita complicata, vedremo a fine partita. Abbiamo preparato il match con la testa giusta, davanti sono molto bravi e possono metterci in difficoltà e speriamo di portarla a casa».