Cadice Lazio, ecco dove vedere la partita in diretta tv e streaming: tutti i dettagli. I biancocelesti sono pronti all’ultimo test precampionato

La Lazio torna in campo oggi contro il Cadice per la settima amichevole. La sfida valida per il trofeo Cerraza avrà inizio alle 21.00 e sarà trasmessa su Dazn, sia in tv sia in streaming accedendo alla piattaforma tramite app o sito. Inoltre, il match sarà trasmesso in diretta su sslazio.it per chi ha sottoscritto l’abbonamento mensile o annuale GOLD.