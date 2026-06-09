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Buon compleanno Klose: gli auguri della Lazio alla leggenda biancoceleste
La Lazio celebra il suo storico centravanti tedesco, 48 anni e un ricordo indelebile con la maglia biancoceleste: tanti auguri a Mirolsav Klose
Oggi Mirolsav Klose, ex attaccante della Lazio, compie 48 anni. La società biancoceleste ha voluto ricordare la sua carriera e i successi raggiunti durante il periodo trascorso nella Capitale, tra il 2011 e il 2016. Klose rimane una delle figure più iconiche della storia recente del club, simbolo di professionalità, leadership e capacità realizzative.
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I numeri di Klose alla Lazio
Durante le cinque stagioni in biancoceleste, Klose ha collezionato 171 presenze, segnando 63 gol e fornendo 35 assist, numeri che lo collocano tra i migliori attaccanti della storia del club. Tra i momenti più importanti della sua esperienza spicca la vittoria della Coppa Italia 2013, trofeo in cui il capocannoniere all time di una singola edizione di un mondiale ha dato un contributo decisivo, confermando il suo ruolo di leader in campo e la capacità di incidere nei momenti chiave della stagione.
Gli auguri della Lazio sui social all’ex bomber
La società ha celebrato l’ex bomber sui propri canali ufficiali, ricordando i gol e i momenti più importanti vissuti insieme. Il tedesco resta ancora oggi una figura amata dai tifosi, che lo ricordano non solo per la tecnica e il fiuto del gol, ma anche per il carattere e l’impegno mostrati durante tutta la permanenza in biancoceleste.
Il compleanno di Mirolsva Klose rappresenta dunque un’occasione per rivivere i momenti più emozionanti del calcio biancoceleste e celebrare una carriera che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi. La società, attraverso auguri e ricordi, sottolinea il legame speciale tra il club e una delle sue leggende più rappresentative.
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