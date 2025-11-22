Buffon non ha dubbi: «Gattuso allena da dodici anni, è un grande professionista. E’ il ct giusto, è la figura migliore che si potesse scegliere»

Buffon, storica bandiera della Juventus e della Nazionale italiana, si è raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Capodelegazione e direttore sportivo della Nazionale, Gianluigi Buffon incarna lo spirito azzurro con le sue 176 presenze e il Mondiale conquistato. Dopo dieci giorni intensi, l’ex portiere si conferma punto di riferimento imprescindibile, capace di rilanciare e impostare dal basso grazie alla sua esperienza.

Nelle dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport emerge la visione di un leader che, oltre al ruolo istituzionale, continua a rappresentare il vero motore della squadra, trasmettendo passione e fiducia a tutto il gruppo. Ecco un estratto delle sue parole:

IL PUNTO SUI PLAYOFF – «Non la penso come Marco: in partite così ogni aiuto conta e il pubblico dà una grandissima mano. E la paura attanaglia, non ti fa giocare: ci vuole invece il giusto rispetto, tenendo ben presente che per arrivare alla finale bisogna passare per la semifinale… non dobbiamo annegare in una nuova Macedonia»

CRITICHE GATTUSO – «Gattuso allena da dodici anni, è un grande professionista: non mi piace e non capisco questa prevenzione nei suoi confronti. Con lui parlo di soluzioni e idee, prima e dopo la partita, in settimana. Ma decide tutto lui, tipo il doppio 9 che è un’intuizione geniale: quando me l’ha anticipato, gli ho chiesto se fosse sicuro. Mi ha spiegato come avrebbe funzionato, i movimenti. Ora la formula non si tocca più»

E’ LUI IL CT GIUSTO? – «Rino è il ct giusto, è la figura migliore che si potesse scegliere. E voi giornalisti lo sapete. Nel senso che parlate con i giocatori più di noi dirigenti, e sapete esattamente cosa pensano di Rino. Non pensi che non ci siamo accorti che i media che ci seguono sono meno critici»

RINVIO CAMPIONATO – «Tutti ci battiamo il petto al momento dell’inno, poi magari ci asciughiamo lacrime finte sulla camicia dopo la sconfitta… Per essere chiari: ci aiuterebbe tantissimo avere quei giorni liberi. Ma dobbiamo trovare il modo di essere più forti anche di queste concessioni che non arrivano. Perché, come dice Rino, siamo forti. Punto. Il Mondiale è una magia da far vivere al paese, non possiamo non andare. Aiutiamo il sogno»

ALTRA ESCLUSIONE DAL MONDIALE – «Al dopo pensiamo dopo. Il focus ora è soltanto la partita».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE DI BUFFON SU CALCIONEWS24