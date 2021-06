Buffon Parma: il portiere è sempre più vicino al sì

Buffon Parma: l’ex Juve decisivo per il trasferimento. Retroscena legato al futuro dell’estremo difensore bianconero

Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Gianluigi Buffon da Sky Sport. Il portiere, che in estate lascerà la Juve, non è mai stato così vicino al Parma. Si attende solamente il sì definitivo per portare a termine il ritorno nella formazione ducale.

Sono arrivate offerte dall’estero anche all’estremo difensore, ma decisivo sarebbe stato il corteggiamento del suo ex compagno di squadra alla Juve, ora allenatore del Parma, Enzo Maresca.