Bucciantini a Sky: «Nella Lazio tutti hanno un ruolo specifico e Baroni se è alla guida del club lo merita per un motivo»

Bucciantini, il giornalista alla vigilia della partita dei biancocelesti con l’Ajax elogia il lavoro di Baroni e il rendimento delle aquile

A pochi minuti dalla partita della Lazio con l’Ajax, ai microfoni di Sky ha parlato il cronista Marco Bucciantini il quale ha rilasciato queste considerazioni sui biancocelesti e su Baroni.

BUCCIANTINI – Nella Lazio tutti hanno un compito e nessun limite. Lo scorso anno Baroni sembrava condannato con il Verona, era in fondo alla classifica e in una situazione societaria non facile. Se lui oggi è in questa Capitale del calcio lo deve anche a quanto è stato forte a Verona in quei momenti difficili