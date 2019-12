Brescia Lazio, possibile vendita di biglietti extra per la gara

Tutto esaurito il settore ospiti del Rigamonti, per Brescia-Lazio: il club lombardo potrebbe mettere in vendita altri biglietti

Nuovo anno, vecchie abitudini. Il primo appuntamento della Lazio del 2020 è contro il Brescia, in casa delle Rondinelle e i tifosi biancocelesti hanno già fatto registrare il tutto esaurito per il settore ospiti.

L’entusiasmo dell’ambiente non si è di certo sopito con la sosta natalizia, così come la voglia di accompagnare la squadra di Inzaghi anche in trasferta. Far sentire la spinta del pubblico anche lontano dalle mura amiche dell’Olimpico. Il club lombardo è pronto ad accogliere l’ondata biancoceleste e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe addirittura mettere in vendita altri biglietti. La decisione nei prossimi giorni.