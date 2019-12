Lazio, Inzaghi: «Ho cercato di prendere il meglio dagli allenatori che ho avuto»

Lazio, Simone Inzaghi racconta l’essere allenatore e dei suoi maestri durante la conferenza stampa dei Globe Soccer Award

Nonostante la vacanza a Dubai post vittoria della Supercoppa Italiana, Simone Inzaghi ha partecipato come ospite ai Globe Soccer Award. Il mister della Lazio è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato degli inizi da allenatore e dei suoi punti di riferimento:

«Eriksson, Mancini, Zoff. Ho avuto grandi allenatori. Pensavo che un giorno sarei diventato allenatore anche io, ma dentro di me sentivo questa voce che mi chiamava. Ho cercato di prendere il meglio da ognuno di loro. Un percorso lungo sei anni quello con le giovanili della Lazio, durante questo cammino ho fatto esperimenti che tutt’ora mi ritrovo in prima squadra».

E sul rapporto col suo staff dice:

«Sono un tecnico professionista da cinque anni. All’inizio, quando un preparatore o un dottore mi dicevano che un giocatore importante non era in forma, mi prendevo dei rischi pur di mandarlo in campo. Ora non lo faccio più, meglio perderlo una partita che due mesi. Ascolto di più il mio staff, la comunicazione è fondamentale all’interno dello spogliatoio».