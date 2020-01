Brescia Lazio, mister Corini dovrà fare a meno di Ndoj

Brescia Lazio, mister Corini dovrà rinunciare a Ndoj per la sfida contro i biancocelesti in programma il prossimo 5 gennaio al Rigamonti

Mancano due giorni al ritorno sui campi della Serie A per la prima partita del 2020. La Lazio sarà impegnata allo stadio Rigamonti per la sfida contro il Brescia in programma il 5 gennaio alle 12:30. Tra le rondinelle mister Corini dovrà rinunciare a Ndoj, che ha ancora dei problemi muscolari. Il tecnico gialloblu però ha già l’alternativa: Bisoli, Tonali, Spalek e Romulo potrebbero prendere il suo posto. Confermato Torregrossa al fianco di Balotelli per l’attacco.