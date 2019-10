Brasile Olimpico, prima vittoria da titolare per Luiz Felipe: «Grande vittoria»

Brasile Olimpico, prima gara da titolare per Luiz Felipe e prima vittoria: l’entusiasmo del difensore sui social

Prima gara da titolare con il Brasile Olimpico. Luiz Felipe si sta facendo largo non solo nella Lazio. E se in biancoceleste i suoi miglioramenti saranno coronati dal rinnovo e da un sotanzioso ritocco dell’ingaggio, anche con la maglia verdeoro arrivano le prime soddisfazioni. La vittoria sul Venezuala per 4-1 avvicina la Selecao a Tokyo 2020 e il difensore l’ha celebrata con un post sul suo profilo Instagram: «Grande vittoria».