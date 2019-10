Lazio, Zeman: «Lotito con poca ambizione, come la tifoseria»

L’ex allenatore della Lazio, Zdenek Zeman, ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero

Il solito Zeman. Il Messaggero gli ha dedicato una lunga intervista sulle sue pagine, l’allenatore boemo ha fatto un’analisi critica e pratica del campionato italiano. Ovviamente, non poteva mancare anche un commento per Lazio e Roma: «Favorita per la Champions? Possono farcela entrambe. Ora Inzaghi ha qualche chance in più, essendo a Roma da più anni. La squadra è collaudata. Fonseca ancora deve scegliere la formazione e su chi puntare. Ma nella sua rosa ha sicuramente più qualità».

Ha poi continuato parlando di Lotito: «Ha poca ambizione, come del resto la tifoseria. Si accontentano. La Lazio, però, è Lotito» e di Ciro Immobile: «Io, se lui non zoppica, non lo levo mai. È sempre lo stesso: generoso, lottatore e con i tempi giusti. E fa gol. È capocannoniere, nonostante si sia già mangiato diverse reti».