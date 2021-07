Brandt Lazio, si continua a lavorare per l’attaccante tedesco: i dettagli

La Lazio continua a lavorare per portare a Roma Julian Brandt dal Borussia Dortmund: i dettagli dell’operazione

La Lazio vuole rinforzarsi in questa sessione di calciomercato per essere ancora più competitiva sotto la guida di Maurizio Sarri. Diversi nomi sono stati accostati ai biancocelesti e, in queste settimane, uno di quelli più caldi è senza dubbio quello di Julian Brandt del Borussia Dortmund.

L’accordo col giocatore c’è da tempo, ma con il club teutonico ancora non arriva: con il possibile scambio tra Correa e Sarabia, poi, si è pensato che tutto l’affare potesse addirittura saltare. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds Tare continua a lavorare per portare a Roma l’attaccante tedesco. Infatti, con la cessione di Sancho per 80 milioni di euro, il Dortmund non ha necessità di fare cassa e potrebbe accontentarsi anche del prestito per Brandt: i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.