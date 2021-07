Brandt Lazio, Il Dortmund ha abbassato il prezzo: i dettagli

Continua la trattativa tra la Lazio e il Borussia Dortmund per Julian Brandt: i tedeschi avrebbero abbassato il prezzo del cartellino

La Lazio è sempre attiva sul fronte mercato in questi giorni. Nonostante l’indice di liquidità che ancora blocca i colpi in entrata, la società sta lavorando per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Mister Maurizio Sarri. Tra i vari obiettivi, uno di quelli seguiti da più tempo è, senza dubbio, Julian Brandt.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la trattativa per il jolly offensivo del Borussia Dortmund sarebbe ancora in piedi e avrebbe avuto dei piacevoli sviluppi. Infatti, il club teutonico avrebbe abbassato il prezzo del giocatore, arrivando intorno ai 18-20 milioni di euro. Una buona notizia per la Lazio, che spera di poter concludere una cessione a breve e mettere a segno alcuni colpi in entrata.