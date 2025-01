Braga Lazio, oggi parte la vendita dei tagliandi: il comunicato della società

Braga Lazio, la società ha reso note le modalità di vendita dei tagliandi per il match di Europa League

La Lazio ha comunicato le modalità di vendita dei tagliandi per la gara di Europa League contro il Braga. Di seguito il comunicato della società:

COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di oggi mercoledì 15 gennaio, verranno messi in vendita i biglietti per la gara di UEFA Europa League in casa del Braga del 30 gennaio delle ore 21:00.

Queste le nuove modalità di vendita dei biglietti del settore ospiti:

FASE 1:

Dalle ore 16:00 di mercoledi 15 gennaio fino alle ore 24:00 di lunedi 20 gennaio.

– Prenotazione pagata solo on line tramite il sito Vivaticket.

Sarà necessario inserire nella schermata di prenotazione i dati anagrafici, la mail, le date e le modalità di viaggio e il numero del documento che verrà utilizzato nella trasferta.

FASE 2:

Data e orario da definire verranno poi comunicati il prima possibile.

Invio alla mail indicata nella prenotazione del biglietto/i in formato PDF da stampare o salvare e poi mostrare con il proprio cellulare, per accedere allo stadio Municipale di Braga e assistere alla partita.

Come da normativa vigente si potranno acquistare fino 4 biglietti per utente.

Prezzo Settore Ospiti:

€ 35*

Capienza 1.500 posti

*(al costo dei tagliandi verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%).

Nei prossimi giorni, comunicheremo i dettagli logistici del Meeting Point e come arrivare allo Estadio Municipal de Braga.