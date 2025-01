Braga-Lazio, dove seguire il match di Europa League in tv e streaming

Braga-Lazio, alla vigilia della trasferta in terra lusitana ecco dove poter seguire il match di coppa in tv e streaming

Archiviata la partita persa contro la Fiorentina, per la Lazio arriva una nuova sfida da affrontare contro il Braga, con i biancocelesti che hanno già il pass per gli ottavi di finale ma vogliono concludere al meglio la prima fase. Contro il Braga la squadra di Baroni hanno bisogno di quel punto per chiudere primi, e il match sarà trasmesso giovedì sera alle 21 su Sky Sport