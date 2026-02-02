Tavares Besiktas: arriva il rilancio dei turchi! La Lazio ci pensa, ma il tempo stringe

Tavares Besiktas, arriva una nuova offerta per il laterale portoghese di proprietà della Lazio: ecco cosa filtra sulla possibile trattativa last minute

Il Besiktas non si dà per vinto e sta facendo un ultimo tentativo per portare Nuno Tavares in Turchia durante questa sessione di calciomercato. Con l’offerta recentemente alzata a 14 milioni di euro, il club turco si prepara a fare il suo passo finale. Ora, tutto dipenderà dalla risposta del d.s. della Lazio Angelo Fabiani, che dovrà decidere se accettare l’offerta o meno.

Tavares Besiktas, aumenta l’offerta

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Besiktas avrebbe alzato la propria offerta per Nuno Tavares, esterno portoghese attualmente sotto contratto con la Lazio. L’accordo sembra essere ad un punto di svolta, ma il tempo stringe.

Tavares Besiktas, Lazio al bivio

La Lazio ha poche ore per decidere se lasciare andare Nuno Tavares al Besiktas o continuare con il giocatore in squadra. La decisione di Angelo Fabiani sarà fondamentale non solo per la chiusura di questa trattativa, ma anche per il futuro del calciomercato biancoceleste.

La trattativa si preannuncia tesa, e nelle prossime ore sarà decisivo l’esito di questa cessione che potrebbe vedere Tavares protagonista di una nuova avventura con il Besiktas. Il tempo è ormai molto limitato e la Lazio dovrà decidere con urgenza.

