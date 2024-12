Malore Bove, domani nuovo intervento: operazione per il defibrillatore sottocutaneo. I dettagli

Malore Bove, domani il calciatore della Fiorentina si sottoporrà ad un nuovo intervento dopo il malore subito durante il match con l’Inter

Ad aver tenuto in apprensione i tifosi della Fiorentina ma anche gli appassionati di calcio, è stato il malore che ha colpito Edoardo Bove durante la partita della Fiorentina contro l’Inter dello scorso 1 Dicembre. Il calciatore come ormai noto sta bene ma ancora è in ospedale per ulteriori accertamenti, e domani infatti si sottoporrà ad un nuovo intervento medico.

All’ex Roma verrà infatti sottoposto un defibrillatore, visto che il ragazzo ha avuto problemi di natura cardiaca e questo macchinario secondo quanto conferma la Fiorentina sarà removibile in modo autonomo, il che significa una volta raccolti tutti i risultati degli accertamenti potrà prendere la decisione di toglierselo in modo autonomo