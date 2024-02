Borja Valero: «Felipe Anderson ha dato tanto alla Lazio, un addio incredibile»

Borja Valero, ex centrocampista spagnolo, ha così parlato prima del fischio d’inizio di Atalanta Lazio: le sue dichiarazioni

Borja Valero ha così parlato a Dazn in vista di Atalanta Lazio. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista.

LE PAROLE – «E’ una partita importante per entrambe. L’obiettivo Champions è lì per tutti, vediamo chi ci arriva. Privarsi di Felipe Anderson sarebbe incredibile, per Sarri è un giocatore fondamentale. Lo usa sempre, poche volte è uscito dalla panchina. Ha dato tanto alla Lazio, andarsene a zero non è facile da digerire».