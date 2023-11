Bonanni: «Immobile? Per me rimane un giocatore importante e andava convocato». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto a TMWRadio, l’ex calciatore Massimo Bonanni ha dato il suo pensiero sulla mancata convocazione in Nazionale di Ciro Immobile. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Per l’importanza che ha questa serie di partite credo che doveva convocarlo. Per me rimane un giocatore importante e andava messo nei 24-25. Se lo reputi il capitano, tu lo convochi. Poi se non lo fai giocare è un altro discorso. In questa settimana non puoi non convocarlo».