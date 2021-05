Bomber vs King, Matri protagonista in campo: che gol!

Bomber vs King, allo stadio dei Marmi va in scena una partita di beneficienza: in campo anche Alessandro Matri

Grande calcio allo Stadio dei Marmi, a due passi dall’Olimpico. In campo nella sfida Bomber vs King, match di beneficienza organizzato da Gilette, tantissimi ex calciatori. Totti, Marchisio, De Rossi, Barzagli, Candela, Vieri, Materazzi, Balzaretti, Di Livio, Toni, Zambrotta… E non solo.

In campo anche Alessandro Matri, attualmente nella dirigenza biancoceleste alla guida del progetto Primavera. Nella squadra dei bomber, Matri ha segnato un gran gol in acrobazia.