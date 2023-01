Thiago Motta, a pochi giorni dalla sfida di Coppa Italia contro la Lazio il tecnico dovrà fare a meno di un giocatore titolare

Archiviato il campionato, il Bologna di Thiago Motta torna a proiettarsi sulla Coppa Italia dove sfiderà in trasferta la Lazio. Partita che non vedrà protagonista però Nicola Sansone, il quale dovrà stare fermo per un mese a causa di una frattura scomposta al piede destro.