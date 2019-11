Bologna, Mihajlovic torna in campo dopo un mese – FOTO

Sinisa Mihajlovic a Casteldebole. L’allenatore del Bologna si è ritrovato sul campo, dopo più di un mese di assenza

Ieri la fine delle cure, oggi subito in campo. Non ha perso tempo Mihajlovic: lontano dal rettangolo di gioco, proprio non ci può stare. L’allenatore del Bologna è tornato a Casteldebole per far visita ai suoi ragazzi, durante l’allenamento. Dopo un mese e il permesso dei medici, si è ritrovato tra i sorrisi dei suoi ragazzi.

La lotta di Sinisa continua, con lo spirito di sempre.