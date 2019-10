Bologna Lazio, partita la vendita dei biglietti: ecco tutte le info

Partita la vendita dei biglietti per Bologna-Lazio di domenica 6 ottobre. La società biancoceleste ha spiegato tutti i dettagli in una nota

La S.S. Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, comunica che è partita la vendita per la trasferta di Bologna del 6 ottobre

Questi i dettagli della vendita:

– Gara: Bologna- Lazio

– 6 ottobre ore 15:00

– Stadio Renato Dall’Ara di Bologna

– Prezzo del settore “Ospiti ” (capienza 2.500 posti):

– Intero – 20,00 €. più diritti di prevendita

– Fine vendite sabato 5 ottobre alle ore 19:00

– Circuito ricevitorie: Viva Ticket – Rete di vendita Calcio – Punti vendita nazionali

– On-Line

– Divieto del cambio nominativo del settore ospiti.

PER L’ACQUISTO DEI TAGLIANDI NON E’ NECESSARIA LA TESSERA DEL TIFOSO

Ulteriori informazioni:

L’ingresso del settore ospiti (Curva Ospiti) è situato in Via Menabue (laterale di Via Porrettana). I cancelli apriranno alle

ore 13 circa.

Si consiglia ai tifosi della SS Lazio che volessero acquistare tagliandi in settori diversi dalla curva Ospiti di acquistare:

Distinti Laterali E1 – F1

Tribuna Coperta H1 – G

Poltrona Gold C – C1

La zona adibita a parcheggio tifosi ospiti è lungo la via Porrettana e il suo proseguimento con cambio di denominazione

(Via Don L. Sturzo)

