Bologna-Lazio, a pochi giorni dalla sfida in Emilia ecco tutti i precedenti storici tra le due formazioni

Archiviata la partita con la Fiorentina, venerdì la Lazio torna in campo per sfidare il Bologna di Thiago Motta in vista poi della gara fondamentale di Champions con il Feyenoord. Venerdì, contro la formazione emiliana sarà il 160° e il bilancio è il seguente: 58 a 57 se si parla di vittorie. 44 i pareggi