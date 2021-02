Bologna Lazio, le statistiche del match: la banda Inzaghi spreca troppo

Nella sfida di ieri tra Bologna e Lazio, i biancocelesti hanno prodotto buone statistiche, ma hanno sprecato ogni occasione

Termine 2-0 per i padroni di casa il match Bologna Lazio, gara valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Una sconfitta che non ci voleva per i biancocelesti, già caduti in casa martedì nella sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Come riportato dal Corriere dello Sport, però, le statistiche dell’incontro non sono state così sfavorevoli ai capitolini. Infatti, la Lazio ha tirato 20 volte (9 in più del Bologna): di questi 20 tiri, 15 sono avvenuti dentro l’area di rigore. Tuttavia, la banda Inzaghi ha sprecato veramente troppo. Oltre al calcio di rigore, infatti, dei 7 tiri nello specchio nessuno è riuscito a bucare la rete protetta da Skorupski.