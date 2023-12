Bologna-Lazio Primavera, designato l’arbitro della partita

Bologna-Lazio Primavera, a pochi giorni dalla partita è stato stabilito colui che dirigerà la gara: ecco di chi si tratta

Ormai ci siamo, tra pochi giorni la Lazio di Sanderra tornerà in campo e sfiderà in trasferta il Bologna per la tredicesima giornata di campionato. A pochi giorni dalla gara, è stato stabilito colui che dirigerà l’incontro e sarà il signor Andrea Zanotti di Rimini.

L’arbitro ha già incrociato la squadra biancoceleste nel lontano 2021.