Bologna Lazio, dove vedere il match di campionato domenica

Bologna Lazio, a pochi giorni dalla gara in trasferta in Emilia ecco dove poter seguire il match in tv e streaming

Archiviata la qualificazione contro il Viktoria Plzen, per la Lazio prima della sosta della Nazionale non c’è un attimo di respiro. I biancocelesti infatti dovranno vedersela in campionato nel match delicato in Emilia contro il Bologna di Italiano, fondamentale per la corsa Champions.

La sfida si disputerà domenica pomeriggio alle ore 15, e sarà trasmessa su Dazn e la consueta cronaca testuale su Lazionews24!