Bologna Lazio, numeri a confronto: ecco i dati dell’attacco della squadra di Mihajlovic e di quella di Inzaghi

Torna la Serie A e la Lazio sarà impegnata sul campo del Bologna, in una gara mai semplice: a dimostrarlo sono anche i numeri. La squadra di Mihajlovic crea di più in attacco rispetto a quella di Inzaghi: in 23 gare di Serie A, sono in media 35.61 le azioni d’attacco, a fronte delle 34.78 degli ospiti.

La Lazio, però, segna di più: 1.65 gol a partita a fronte di 1.3 dei rossoblù.