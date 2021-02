Bologna Lazio, le mosse di Inzaghi: Acerbi a sinistra, Cataldi in corso

Ecco le possibili mosse di Simone Inzaghi durante la sfida tra Bologna e Lazio, per la 24esima giornata di campionato

Ci siamo, mancano ormai solamente poche ore al fischio d’inizio di un altro impegno della stagione biancoceleste. La Lazio, infatti, se la vedrà al Dall’Ara contro i padroni di casa del Bologna, nella gara valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Nel giorno del match, Simone Inzaghi sta valutando le possibili mosse da mettere in atto durante la partita.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le scelte più grandi riguardano la difesa, dove si ritroverà Hoedt dal primo minuto, con Acerbi che verrà spostato a sinistra. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, dall’inizio ci saranno i titolari: a gara in corso, però, sarà molto probabilmente Cataldi a dare il cambio a Lucas Leiva, vista la squalifica di Escalante. Per il reparto avanzato, invece, riconfermato il tandem Immobile-Correa, con Caicedo e Muriqi pronti ad entrare nella ripresa.