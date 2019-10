Bologna­ Lazio, possibile presenza di Lotito in tribuna

Un tifoso in più per la Lazio, quest’oggi, sugli spalti del Dall’Ara: è il presidente Claudio Lotito che, a sorpresa, potrebbe essere presente alla sfida contro il Bologna.

Il numero uno biancoceleste segue sempre la squadra all’Olimpico, gli piacerebbe farlo anche in trasferta ma talvolta gli impegni di lavoro gli impediscono di essere presente. Questa volta ha voluto esserci, per il patron è la prima in trasferta in questa stagione