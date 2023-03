Bologna-Lazio, Cambiaso: «Gara combattuta alla pari». Le parole del difensore rossoblù dopo il pareggio al Dall’Ara

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, il difensore del Bologna, Andrea Cambiaso, ha commentato la partita contro la Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Un buon punto: è stata una gara combattuta alla pari, la Lazio è una squadra molto forte che sa giocare bene a calcio e noi abbiamo fatto un’ottima prestazione. Abbiamo difeso, giocato bene, creato occasioni: forse noi avremmo meritato un po’ di più la vittoria ma io sono di parte. La classifica? Le sette squadre ai primi posti sono un po’ più forti di noi ma sono sicuro che giocando di squadra potremo toglierci qualche soddisfazione. Tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro, abbiamo creato tante occasioni, peccato non averle concretizzate soprattutto quella di Musa alla fine. Noi entriamo sempre in campo per giocare e divertire i tifosi, stasera abbiamo sentito tanto il loro calore. Ho fatto una prima parte di stagione non all’altezza delle mie capacità, ora sto bene fisicamente e mentalmente, sto crescendo, devo continuare così e alzare l’asticella »