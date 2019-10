Bologna, con la Lazio rebus attaccante per Mihajlovic. Out Dijks e Soriano

Bologna, le probabili scelte di Mihajlovic per la sfida di domani contro la Lazio

A ventiquattro ore dalla partita con la Lazio quasi tutti i dubbi in casa Bologna sono fugati, manca solo quello relativo alla punta centrale, che verrà sciolto solo dopo la rifinitura di oggi.

Come riferito dal Corriere dello Sport, in difesa rientra Danilo e mancherà ancora Dijks. Probabile la conferma di Krejci, anche se Mbaye scalpita. A centrocampo tornerà la coppia Medel-Poli, mentre l’attacco è il reparto nel quale lo staff di Mihajlovic è indeciso. Orsolini sembra ancora in vantaggio su Skov Olsen a destra, mentre lo svedese Svanberg sostiuirà lo squalificato Soriano. Palacio si gioca il ruolo di centravanti con Destro e Santander, visto che a sinistra verrà confermato Sansone.