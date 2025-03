Bodo Glimt Lazio, il piano del club per la trasferta

Bodo Glimt Lazio, a pochi giorni dalla gara contro la formazione norvegese ecco il piano di Baroni in vista della trasferta: le ultime

Dopo la gara contro il Torino di lunedì per la Lazio non c’è un attimo di respiro, perchè dalla partita contro i granata inizia il tour de force che porterà i biancocelesti al finale di stagione.

In questo percorso finale che attende le aquile, c’è anche l’incrocio europeo contro il Bodo Glimt e il 10 la formazione di Baroni scenderà in campo in Norvegia contro la compagine norvegese. A fare il punto della situazione in vista della partita europea è il Messaggero.

Il quotidiano spiega infatti che per l’incrocio con la squadra di Knutsen, Baroni vuole fare abituare i suoi ragazzi alle rigidissime temperature che li attendono, e proprio per questo la partenza sarà fissata per martedì 8 in modo da potersi allenare allo stadio e abituare i muscoli e la mente alla rigida temperatura