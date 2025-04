Bodo Glimt Lazio, l’infortunio di Tavares stravolge i piani di Baroni per giovedì sera: le probabili scelte del tecnico

Condividi via email

Bodo Glimt Lazio, a pochi giorni dalla trasferta europea in Norvegia ecco quali potrebbero essere le scelte di Baroni: le ultime

Archiviata la vittoria di ieri contro l’Atalanta, per la Lazio è già il momento di proiettarsi sulla sfida di andata di Europa League contro il Bodo Glimt, con l’obiettivo di blindare già in Norvegia il passaggio in semifinale.

A pochi giorni dalla trasferta europea, il Corriere dello Sport inizia a fare il punto alla luce anche della partita contro la formazione di Gasperini di ieri, sulle scelte di Baroni. Per quanto riguarda Tavares il calciatore con ogni probabilità non ci sarà, e il tecnico sia solo un affaticamento recuperabile in vista del derby.

In porta dovrebbe essere schierato Provedel, che contro i nerazzurri invece aveva lasciato spazio a Mandas, mentre sulle corsie agiranno Hysaj e Marusic per affiancare Gila e Romagnoli. A centrocampo Guendouzi e Vecino, il quale sostituisce Rovella per squalifica, e Isaksen protagonista assoluto ieri sera.

Per quanto riguarda Castellanos invece, il quotidiano spiega che l’intenzione di Baroni è quella di portare il calciatore in Norvegia e farlo giocare al massimo pochi minuti