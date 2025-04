Bodo Glimt Lazio, Lotito cerca i migliori comfort per i propri giocatori in vista della sfida d’Europa League: le ultime

Bodo Glimt Lazio nel mirino dei biancocelesti: Lotito prepara un volo speciale per i propri giocatori: le ultime sulla sfida in Norvegia

Bodo Glimt Lazio sarà la prossima sfida d’Europa League sul percorso che va verso la finale, e la squadra di Baroni non è nelle migliori condizioni. Gli infortuni, gli acciacchi, la neve ed il campo sintetico costituiscono fattori pericolosi per i biancocelesti che sono partiti alla volta della Scandinavia in anticipo per prepararsi a questi problemi.

Il presidente Lotito ha voluto predisporre ulteriori vantaggi per la squadra, in particolare, come riportato da Corriere dello Sport-Stadio, il patron del club romano ha riservato 200mila euro per gli spostamenti, tra cui due voli charter dotati di tutti i comfort. Un piccolo modo per permettere ai giocatori di riposare durante i voli e garantire prestazioni più performanti.