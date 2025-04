Bodo Glimt Lazio, Giordano: «Castellanos? Il clima potrebbe preoccupare, ma...»

L’ex attaccante della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della sfida di Europa League in programma contro il Bodo Glimt

Bruno Giordano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale. Di seguito le parole riprese da TMW.

LE PAROLE – Il tempo e il clima potrebbero preoccupare, perché per i muscoli un conto è giocare con zero gradi e un conto con venticinque. La Lazio non è in mano ad un pazzo, ma ad un signor allenatore. Perciò se è guarito e in questi giorni ha dimostrato di stare bene ci può stare, anche perché prima o poi dovrà giocare. Magari se gioca al derby contro la Roma e non ha minutaggio fa una prestazione un po’ così, il giocare ti può dare anche una certa sicurezza per le partite che verranno. Se va in campo è perché ritengono che possa dare sotto l’aspetto fisico il 100%, poi la condizione la vedremo durante la partita