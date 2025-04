Bodo Glimt Lazio 0-2, chi è l'MVP del match secondo Sky? Ecco qual'è stato il miglior giocatore in campo - Lazio News 24

Bodo Glimt Lazio 0-2, secondo Sky è lui l’MVP del match odierno di UEFA Europa League: ecco le ultime

La sua prestazione ha restituito fiducia e coraggio ad una squadra che, se non avesse compiuto diversi straordinari interventi, avrebbe subito un passivo sicuramente peggiore di un semplice 2-0.

La partita di UEFA Europa League giocata questa sera Bodo Glimt Lazio 0-2 è stata sì una pesante e cocente sconfitta per i biancocelesti, ma anche una nuova conferma per il portiere Chrīstos Mandas, il quale ha assicurato alla propria squadra di non terminare con un passivo più ripido da risalire. Per questa ragione la redazione di Sky gli ha concesso un 7,5 ed il titolo di MVP dei suoi per questa partita.