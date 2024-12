Bigotto: «La Lazio aveva cominciato bene con l’Inter, la partita è girata sugli episodi»

Le parole dello psicologo dello sport, Francesco Bigotto, sulla partita tra Lazio e Inter

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, ha parlato lo psicologo dello sport Francesco Bigotto, della sconfitta della pesante Lazio con l’Inter.

PAROLE– «La Lazio aveva cominciato bene, la partita è girata sugli episodi. Uno staff come quello biancoceleste riuscirà a dare il peso giusto agli eventi. Non si scelga la formazione per Lecce pensando all’Inter, la mente deve sempre andare alla prossima partita e non all’ultima »