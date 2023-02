Biglietti Verona Lazio: il dato sui tagliandi venduti

Prosegue la vendita dei biglietti per la gara di lunedì pomeriggio tra Verona e Lazio: il dato sui tagliandi venduti

Dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus, la Lazio si rituffa sul campionato dove lunedì è attesa dalla trasferta del Bentegodi contro il Verona (calcio d’inizio alle 18:30).

Come riferisce Il Messaggero, la risposta dei tifosi biancocelesti non è tardata ad arrivare come sempre quest’anno: sono già 1.028 i tagliandi venduti a soli tre giorni dalla messa in vendita.